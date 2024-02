Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag freundlich

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 54,24 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 54,24 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 54,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.422 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. 7,08 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 22,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,99 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.176,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.077,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

XETRA-Handel TecDAX verliert zum Handelsende

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker