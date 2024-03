Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 55,16 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 55,16 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,96 EUR aus. Bei 55,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 184.916 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Gewinne von 5,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,53 Prozent.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,23 EUR im Jahr 2024 aus.

