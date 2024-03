Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 55,10 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 55,10 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,04 EUR ab. Bei 55,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.605 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 19,44 Prozent Luft nach unten.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,29 EUR an.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.176,00 EUR im Vergleich zu 5.077,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

