Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Montagmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 51,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 51,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,24 EUR. Bisher wurden heute 108.968 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 15,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 60,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,08 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,18 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

