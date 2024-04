Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 51,30 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 51,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,42 EUR. Bei 51,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.529 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. 13,33 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Abschläge von 13,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2023 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

