Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag im Plus

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 53,98 EUR. Bei 54,02 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 73.219 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Mit Abgaben von 25,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 60,76 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.346,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 29.07.2024.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,01 EUR je Aktie.

