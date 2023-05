Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag verlustreich

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 53,74 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,60 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.867 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,76 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.346,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.068,00 EUR umgesetzt.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 29.07.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

