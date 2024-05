Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 54,26 EUR.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,15 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 22,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

