Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 50,28 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 237.101 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 13,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,76 EUR.

Am 10.05.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5.346,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,49 Prozent gesteigert.

Am 02.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

