Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 49,59 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 23.233 Stück.

Am 09.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 26,71 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,79 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,92 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 03.08.2022 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,72 Prozent auf 5.186,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Siemens Healthineers am 09.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 06.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2022 2,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

