Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 45,83 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 45,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 190.098 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 21,09 Prozent niedriger. Bei 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 13,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,96 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.201,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

