Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 42,69 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,21 EUR nach. Bei 42,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 32.098 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2021 bei 67,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 36,91 Prozent niedriger. Bei 42,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,14 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 65,65 EUR.

Am 03.08.2022 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5.186,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,25 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

