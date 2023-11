Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 50,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 50,92 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 50,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.743 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). 14,06 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.056,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag leichter

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen