Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 51,32 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 51,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,34 EUR. Bisher wurden heute 234.577 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,17 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,80 EUR.

Am 08.11.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6.056,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag leichter

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen