Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 50,40 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 50,40 EUR. Bei 50,62 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 50,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.772 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2023 (44,39 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 56,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag leichter

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen