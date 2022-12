Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 46,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 45,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.792 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,32 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 40,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,28 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 09.11.2022. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,53 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.164,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,19 Prozent gesteigert.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.02.2023 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Healthineers-Aktie taumelt: Siemens Healthineers prüft wohl weitere Zukäufe

Siemens Healthineers-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Siemens-Healthineers-Aktie stabil: Vier neue Mitglieder für Aufsichtsrat vorgeschlagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG