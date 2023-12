Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagnachmittag stabil

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 53,14 EUR.

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 53,14 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,20 EUR. Bei 52,82 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 131.758 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. 9,30 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 19,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,21 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr abgeworfen

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer