Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 53,02 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 53,02 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,96 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.035 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Gewinne von 9,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2023 erreicht. Abschläge von 16,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,21 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,65 EUR je Aktie verdient. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,23 EUR im Jahr 2024 aus.

