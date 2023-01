Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Mittag ausgebremst

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 47,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,68 EUR aus. Mit einem Wert von 48,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 212.158 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,12 EUR) erklomm das Papier am 21.01.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,18 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 18,35 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,39 EUR aus.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.164,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,07 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

