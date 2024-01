Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 51,54 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 51,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 51,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.586 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 11,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,87 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,99 EUR.

Am 08.11.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 01.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,24 EUR je Aktie.

