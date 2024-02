Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag gefragt

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 54,58 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 54,58 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 150.757 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 18,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Am 07.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 EUR je Aktie.

