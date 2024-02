Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 54,54 EUR zu. Bei 54,54 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.122 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,49 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Abschläge von 18,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,99 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.176,00 EUR – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

