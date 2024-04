Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 51,62 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 51,62 EUR. Bei 51,86 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 67.779 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,63 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 14,01 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,29 EUR an.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,08 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

