Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 52,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 52,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 244.899 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 10,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 14,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,29 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent auf 5,18 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

