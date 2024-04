Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 51,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 51,70 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,74 EUR zu. Mit einem Wert von 51,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 7.335 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Abschläge von 14,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,29 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

