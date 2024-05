Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 53,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 53,82 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,76 EUR. Bei 53,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 168.675 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 21,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,06 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5,44 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Am 30.07.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Mittwochnachmittag schwächer