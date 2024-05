Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 54,44 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 54,44 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,86 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.918 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,80 Prozent hinzugewinnen. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 18,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,66 Prozent auf 5,44 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 präsentieren. Am 30.07.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

