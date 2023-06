Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag stärker

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 50,86 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 219.736 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 14,20 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 20,72 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 60,76 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.346,00 EUR im Vergleich zu 5.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 29.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

