Fokus auf Aktienkurs

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Mittwochmittag positiv

23.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 46,05 EUR.

Werbung

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,05 EUR nach oben. Bei 46,27 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.276 Siemens Healthineers-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Bei 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,96 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus. Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.201,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.186,00 EUR in den Büchern standen. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siemens Healthineers-Investment abgeworfen DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Healthineers eingebracht Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Siemens Healthineers-Quartalszahlen enttäuschen JPMorgan-Analyst - Kursziel gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: testing / Shutterstock.com