Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 46,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 46,30 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 46,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,00 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.476 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 25,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,96 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.201,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.186,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siemens Healthineers-Investment abgeworfen

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Healthineers eingebracht

Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Siemens Healthineers-Quartalszahlen enttäuschen JPMorgan-Analyst - Kursziel gesenkt