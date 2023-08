Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Mittwochvormittag Boden gut

Siemens Healthineers im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 46,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 46,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 46,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 5.634 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 20,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 12,58 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 57,96 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.201,00 EUR – ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.186,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

