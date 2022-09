Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,7 Prozent auf 41,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 42,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 870.918 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2021 bei 67,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,35 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 65,65 EUR.

Am 03.08.2022 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.186,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 06.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,25 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

August 2022: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Healthineers-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG