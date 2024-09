Fokus auf Aktienkurs

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Montagvormittag freundlich

23.09.24 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 48,30 EUR.

Wer­bung

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 48,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.443 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 58,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 20,37 Prozent Luft nach oben. Bei 45,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,78 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,49 EUR. Am 31.07.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 10.11.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels schwächer Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com