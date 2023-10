Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 46,77 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 46,77 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,81 EUR. Mit einem Wert von 46,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 193.637 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,09 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,32 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.201,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.186,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vorlegen. Am 04.11.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht am Freitagmittag Verluste

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus