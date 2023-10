Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 46,57 EUR.

Um 09:11 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 46,57 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 46,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,08 EUR. Bisher wurden via Tradegate 424 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,38 EUR am 14.09.2023. Mit Abgaben von 4,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,32 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.186,00 EUR eingefahren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

