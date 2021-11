Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird ausgebremst

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 64,38 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.906 Punkten tendiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 64,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,24 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 191.828 Aktien.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 67,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.11.2020 bei 37,27 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,81 EUR angegeben. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,44 EUR im Jahr 2023 aus.

Siemens Healthineers ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG und seit 2018 börsennotiert. Zu den Kernbereichen zählen die Bildgebung für Diagnostik und Therapie, Labordiagnostik sowie digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement. Das Unternehmen bietet dabei Röntgen-, Computertomographie (CT)- und Magnetresonanztomographie-Geräte sowie Blut- und Urintests. Die medizinischen Systeme des Unternehmens und die klinische Informationstechnik werden von Krankenhäusern sowie Forschungslaboren genutzt und in einer Vielzahl von Teilgebieten wie der Kardiologie, Onkologie und Neurologie eingesetzt. Im August 2020 gab die Siemens-Tochter den Plan bekannt, den US-amerikanischen Krebs-Spezialisten Varian Medical Systems Inc für einem Preis von rund 16,4 Milliarden Dollar zu übernehmen.

