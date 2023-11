Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 51,30 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 51,30 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,54 EUR zu. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,20 EUR. Bei 51,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 95.857 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 13,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,80 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 08.11.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 6.056,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 6.000,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

