Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag kaum bewegt

So bewegt sich Siemens Healthineers

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 51,34 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 51,34 EUR. Bei 51,46 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 51,26 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.059 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 11,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 15,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 56,80 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Am 01.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

