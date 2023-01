Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 49,11 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,28 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,08 EUR. Zuletzt wechselten 239.699 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,44 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 40,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,80 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,39 EUR.

Am 09.11.2022 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.164,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,19 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Frauenanteil in DAX-Vorständen hat 2022 zugenommen

Saudi Aramco-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: So haben sich die größten IPOs der vergangenen 10 Jahre entwickelt

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: testing / Shutterstock.com