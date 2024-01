Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 51,32 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 51,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 51,58 EUR. Mit einem Wert von 51,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.387 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 13,17 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,99 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus