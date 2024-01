Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 51,58 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 51,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 51,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 161.271 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,60 Prozent. Am 14.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,94 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,99 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

