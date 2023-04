Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 15:52 Uhr 3,8 Prozent. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 58,08 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 573.072 Stück.

Am 24.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,24 Prozent. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,52 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 02.02.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.077,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.068,00 EUR umgesetzt.

Am 10.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,04 EUR je Aktie.

