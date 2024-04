Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 52,20 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 52,20 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 52,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.424 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 10,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,96 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

