Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 53,44 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 53,44 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.066 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,79 Prozent hinzugewinnen. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 20,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,06 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,19 EUR fest.

