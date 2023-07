Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Mittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 51,40 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 51,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,54 EUR. Bei 51,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 149.851 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 13,00 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,56 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,04 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 10.05.2023 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,55 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.346,00 EUR – ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.07.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 1,99 EUR im Jahr 2023 aus.

