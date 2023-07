Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 50,70 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 50,70 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,68 EUR. Bei 51,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 41.487 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Gewinne von 14,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 25,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,04 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.346,00 EUR – ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Am 29.07.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,99 EUR fest.



