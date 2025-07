Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 47,68 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 47,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,83 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,16 EUR. Zuletzt wechselten 208.021 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 18,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,36 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,72 Prozent auf 5,91 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

