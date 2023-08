Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 45,95 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,69 EUR. Bisher wurden heute 93.758 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,40 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 40,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,96 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5.201,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

