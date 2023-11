Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tritt am Nachmittag auf der Stelle

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,34 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 51,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 51,40 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,06 EUR ab. Mit einem Wert von 51,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 122.169 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 13,13 Prozent Luft nach oben. Am 14.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 56,80 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

