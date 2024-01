Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 51,02 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 51,02 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 51,02 EUR. Bei 51,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 97.845 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,84 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 14,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,99 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,24 EUR je Aktie.

